Saint-Jean-de-Braye Exposition Art et Matières, solidaire ! salle des fêtes de saint-jean de braye Saint-Jean-de-Braye, 3 novembre 2023, Saint-Jean-de-Braye. Exposition Art et Matières, solidaire ! 3 – 5 novembre salle des fêtes de saint-jean de braye Entrée libre Exposition-vente d’une centaine de création réalisées par les adhérents des ateilers artistique de l’ASCA, au profit du foyer médicalisé « Le Hameau de Julien », qui accueille des personnes atteintes de troubles autistiques. Une belle occasion de découvrir les techniques comme la mosaïque, la peinture en sable, la peinture, la carterie, la création de bijoux (démonstartions sur place) et de repartir avec une (ou plusieurs!) création, contribuant ainsi au bien-être des personnes acueillies au Hamerau de Julien ! salle des fêtes de saint-jean de braye – 139 rue Jean Zay 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « beatrice.marc@asca.asso.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

