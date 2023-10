DE ROCS ET D’ÉCUME salle des fêtes de saint-jean de braye Saint-Jean-de-Braye, 19 octobre 2023, Saint-Jean-de-Braye.

DE ROCS ET D’ÉCUME Jeudi 19 octobre, 19h30 salle des fêtes de saint-jean de braye

Théâtre poétique

Compagnie Clin d’Oeil

Durée : 1h15

À partir de 12 ans

➡️19H00 : Ouverture des portes et du bar

➡️19H30 : Spectacle

Entre poèmes, interviews et souvenirs d’Eugène Guillevic, Marie Christine Barrault, Gérard Audax et le violoniste Guillaume Dettmar interprètent, sous la direction d’Aurélie Audax, un dialogue subtil et virevoltant.

Une table, un banc… une jetée qui s’avance vers une mer qu’on imagine, la musique d’un violon pour déployer l’espace…

Et un couple. Un couple d’enfants, âgés de 10 ou 100 ans, peu importe. Ils jouent à repeindre le monde et le violoniste les observe … Son regard est musique…

Il est Guillevic, elle est Guillevic : deux facettes d’un poète du quotidien, qui vous invitent à entendre l’histoire de l’homme qui « vivait en poésie »

Adaptation et mise en scène : Aurélie Audax

Avec : Marie Christine Barrault, Gérard Audax et Guillaume Dettmar (violon)

Scénographie : Jacques Meunier, avec la participation de Nicolas Legris

Création éclairage : Bastien Quatrehomme

Musiques : Guillaume Dettmar

Technique : Nicolas Legris

salle des fêtes de saint-jean de braye – 139 rue Jean Zay 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T19:30:00+02:00 – 2023-10-19T21:00:00+02:00

Guy Bouquier