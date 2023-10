du blues O’ swing _ Saison 9 salle des fêtes de saint-jean de braye Saint-Jean-de-Braye, 15 octobre 2023, Saint-Jean-de-Braye.

du blues O’ swing _ Saison 9 15 octobre 2023 – 23 juin 2024, les dimanches salle des fêtes de saint-jean de braye En vente à l’Office du Tourisme d’Orléans ou Billetterie en ligne sécurisée Tarifs: 10 (-12 ans) 17 et 20€

Huit concerts exceptionnels répartis du 15 octobre 2023 au 23 juin 2024 avec des artistes internationaux pour la plupart.

Espace Montission de Saint Jean le Blanc & Salle des Fêtes de Saint Jean de Braye

salle des fêtes de saint-jean de braye – 139 rue Jean Zay 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 58 48 72 53 »}, {« type »: « link », « value »: « https://dubluesoswing.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/saison9 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T17:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

2024-06-23T17:00:00+02:00 – 2024-06-23T19:00:00+02:00

jazz swing

Laurent Cheron