The International Hot Jazz Trio Salle des fêtes de Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye, 15 octobre 2023, Saint-Jean-de-Braye.

The International Hot Jazz Trio Dimanche 15 octobre, 17h00 Salle des fêtes de Saint Jean de Braye Prix des places: 10€ (-12 ans), 17€ (réduit) et 20€ Billetterie en ligne sécurisée

, batteur incontournable de la scène jazz internationale, s’est produit sur les plus grandes scènes et festivals de jazz en Europe et participe régulièrement à des tournées à travers le monde. Sa discographie comporte plus d’une centaine d’albums, primés pour la plupart. Entre autre, en 2021 il sort l’album Guillaume Nouaux & The Stride Piano Kings, réunissant sept représentants majeurs de la scène internationale du piano stride (dont Bernd Lhotzky, son partenaire du jour). Cet album fait l’objet de nombreuses chroniques élogieuses partout en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Russie, ou encore en Australie et se voit décerner le Grand Prix du Disque du Hot Club de France.

Depuis plus de 20 ans qu’il tourne en tant que leader dans ce format particulier du trio anche-piano-batterie, il a su fédérer un large public de connaisseurs et d’amateurs de jazz traditionnel. Habitué à sillonner la France et l’Europe, c’est sans cesse avec un plaisir de jouer évident que Guillaume Nouaux et les musiciens de ses trios interprètent un répertoire ancré dans la tradition du jazz des origines, où se mêlent des airs de ragtime, de blues, de swing et des airs populaires de La Nouvelle-Orléans.

https://www.youtube.com/watch?v=tT64mMdl9ng

 Musicien autodidacte, Enric Peidro a commencé à jouer du ténor à l’âge de quatorze ans. Quelques années plus tard, il jouait dans plusieurs groupes de blues et de rhythm and blues. Son intérêt pour le jazz se développe rapidement et depuis il est resté fidèle à ses héros musicaux : les ténors aux grandes tonalités du jazz, comme Ben Webster, Don Byas ou Gene Ammons et surtout à l’école texane de ténor de Jacquet, Cobb, Tate, Johnson, etc… Bien que son phrasé et son soient profondément enracinés dans l’ère du swing, son approche est si naturelle et authentique qu’il a atteint la popularité comme un véritable « gardien de la flamme » parmi les amateurs de jazz classique dans toute l’Espagne. Il est souvent perçu comme un « outsider », un « oiseau rare » ou « un styliste à contre-courant » par les critiques de jazz qui apprécient son approche honnête et sans prétention et soulignent invariablement la richesse de son ténor.

se consacre entièrement au jazz classique, avec un vaste répertoire allant du ragtime au mainstream moderne. L’accent est mis sur le Harlem Stride, ce style de piano virtuose que des pionniers tels que Thomas « Fats » Waller, James P Johnson et Willie « The Lion » Smith ont contribué à une popularité illimitée à New York dans les années 20 et 30. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des représentants les plus compétents de ce style dans le monde.

Très peu de pianistes vivants peuvent maintenir la vitesse et la densité du « Caprice Rag » de James P. Johnson tout en faisant de la musique.

https://www.youtube.com/watch?v=YzSpzDESKwQ&t=4s

Salle des fêtes de Saint Jean de Braye Rue de la mairie, 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Cité des Cheminots Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T17:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

jazz swing

Laurent Cheron