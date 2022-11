Monique Thomas Quartet Salle des fêtes de Saint Jean de Braye, 2 avril 2023, Saint-Jean-de-Braye.

Monique Thomas Quartet Dimanche 2 avril 2023, 17h00 Salle des fêtes de Saint Jean de Braye

Prix des places: 10€ (-12 ans), 17€ (réduit) et 20€ Billetterie en ligne sécurisée

Lady sings the Blues … and the Gospel ! handicap psychique;handicap visuel;handicap moteur;handicap intellectuel pi;vi;mi;ii

Salle des fêtes de Saint Jean de Braye Rue de la mairie, 45800 Saint-Jean de Braye Cité des Cheminots Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire

Monique Thomas (chant)

(chant) Yves Pénichou (guitare)

(guitare) Yves Saint Guirons (orgue)

(orgue) Didier Ottaviani (batterie)

Lady sings the Blues … and the Gospel !

Née à Philadelphie Monique gandit dans les ambiances jazz, Gospel et Soul et commence à chanter très jeune. En 1998, après quelques années sur la scène New Yorkaise, elle déménage. en France, développe son style et tourne depuis en Europe avec différents groupes.

Pour ce concert elle nous proposera d’alterner entre le Blues et l’immense répertoire de ses grandes voix (Bessie Smith, Billie Holiday,Dinah Washington, Ether Waters) et le Gospel et son aussi riche répertoire . Blues, Gospels, Negro Spirituals autant de voyage dans les racines du Jazz !!!



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T17:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

Monique Thomas