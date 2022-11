Nirek Mokar Quintet Salle des fêtes de Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

Nirek Mokar Quintet Dimanche 5 février 2023, 17h00 Salle des fêtes de Saint Jean de Braye

Prix des places: 10€ (-12 ans), 17€ (réduit) et 20€

Le jeune prodige du Boogie-Woogie français

Salle des fêtes de Saint Jean de Braye Rue de la mairie, 45800 Saint-Jean de Braye

Nirek Mokar (piano, chant)

Claude Braud (sax)

Stan Noubard Pacha (guitare)

Nicolas Dubouchet (contrebasse)

(contrebasse) Guillaume Nouaux (batterie) Nirek Mokar n’avait que 14 ans quand il a emflammé la Nuit du Boogie que nous avions proposé pour une action caritative du Lions Club. Il a désormais 19 ans et le petit garçon a bien grandi, gagné en maturité et gardé son swing exceptionnel. Il a toujours sû s’entourer des meilleurs spécialistes français qui mettent en valeur tout le talent de celui qui confirme année après année être le prodige du Boogie-Woogie français pour le plus grand plaisir des danseurs et amateurs de jazz.

2023-02-05T17:00:00+01:00

2023-02-05T19:00:00+01:00

