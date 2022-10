3 for Swing _ Heather Stewart _ Nicolas Montier Salle des fêtes de Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

3 for Swing _ Heather Stewart _ Nicolas Montier
Dimanche 6 novembre, 17h00
Salle des fêtes de Saint Jean de Braye

Prix des places: 10€ (-12 ans), 17€ (réduit) et 20€ Billetterie en ligne sécurisée

handicap visuel;handicap psychique;handicap moteur;handicap intellectuel
vi;pi;mi;ii

Heather Stewart (chant)

(chant) Jacques Schneck (piano)

(piano) Christophe Davot (guitare)

(guitare) Nicolas Montier (sax tenor)

Sa démarche artistique visant à explorer le son originel des racines du jazz en fait une des meilleures chanteuses de sa génération sur la scène internationale. La rencontre avec le trio « 3 for Swing » permet de mettre en valeur la parfaite affinité musicale et vocale avec le chanteur du groupe Christophe Davot. Cela donne naissance à des échanges succulents. La cohésion du trio en fait une rythmique idéale

Le jeu chaleureux et énergique de Nicolas Montier, dans la pure tradition des saxophonistes « Swing », complète cette association fructueuse et permet de laisser la place à des solos mémorables.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-06T17:00:00+01:00

2022-11-06T19:00:00+01:00 Laurent Cheron

