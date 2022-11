FolkeThé Salle des fêtes de Saint-Caprais, Saint-Caprais (18)

FolkeThé Salle des fêtes de Saint-Caprais, Saint-Caprais (18), 4 décembre 2022, . FolkeThé Dimanche 4 décembre, 15h00 Salle des fêtes de Saint-Caprais, Saint-Caprais (18)

avec Dissidanses et Duo t’en Bal Salle des fêtes de Saint-Caprais, Saint-Caprais (18) 1 rue Néré Salle des fêtes de Saint-Caprais, 18400 Saint-Caprais, France [{« link »: « https://www.franchesconnexions.com/groupes/duo-t-en-bal »}, {« link »: « http://www.francheconnexions.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38663 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le programme se compose de danse et de convivialité : Chacun peut apporter gâteaux et boissons à partager. Nous offrons thé et café. Bal Folk avec le groupe Duo t’en Bal (compositions et répertoire traditionnel) – Jean-Michel Corgeron (accordéons et harmonicas diatoniques, dulcimer) – Béatrice Spoutil (piano) https://www.franchesconnexions.com/groupes/duo-t-en-bal www.francheconnexions.com Et le groupe Dissidanses – Evelyne Foerster (bouzouki, guitare) – Alexis Gutierrez (violon) – Christine (chant) source : événement FolkeThé publié sur AgendaTrad

