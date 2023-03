Bal trad avec les Chromatoniques Salle des fêtes de Sacoué, Sacoué (65)

Bal trad avec les Chromatoniques
Dimanche 16 avril, 15h00
Salle des fêtes de Sacoué, Sacoué (65)
8 euros

Un chromatique, un diatonique…..ce sont les CHROMATONIQUES !
Rythme chaloupé, cadence effrénée, romantisme échevelé…
Laissez-vous emporter dans ce bal endiablé !!!
Apportez vos boissons et gourmandises pour reprendre des forces !!!

