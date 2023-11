Conférence > Les Jeudis de l’Art 3/3 Salle des Fêtes de Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 23 novembre 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

Conférence Les Jeudis de l’Art :

La question du visage et celle de l’expression dans l’art par Bruno Dufour-Coppolani

à 20h30 à la salle des fêtes de Rouffigny. Participation 5 €.

Verre de l’amitié après la conférence.

Organisé par les associations Villed’arts et Sport et Culture en Pays Sourdin..

2023-11-23 20:30:00

Salle des Fêtes de Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Les Jeudis de l’Art lecture:

The question of the face and expression in art by Bruno Dufour-Coppolani

at 8.30pm at the Rouffigny village hall. Admission 5?

Glass of friendship after the lecture.

Organized by the associations Villed’arts and Sport et Culture en Pays Sourdin.

Conferencia Les Jeudis de l’Art :

La cuestión del rostro y la expresión en el arte por Bruno Dufour-Coppolani

a las 20.30 h en la sala del pueblo de Rouffigny. Entrada: 5?

Copa de amistad después de la conferencia.

Organizado por las asociaciones Villed’arts y Sport et Culture en Pays Sourdin.

Konferenz Les Jeudis de l’Art :

Die Frage des Gesichts und die Frage des Ausdrucks in der Kunst von Bruno Dufour-Coppolani

um 20:30 Uhr im Festsaal von Rouffigny. Teilnahme 5 ?

Freundschaftsgetränk nach dem Vortrag.

Organisiert von den Vereinen Villed’arts und Sport et Culture en Pays Sourdin.

