Jazz Magic salle des fêtes de Roques Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Roques

Jazz Magic salle des fêtes de Roques, 2 décembre 2022, Roques. Jazz Magic Vendredi 2 décembre, 20h30 salle des fêtes de Roques

Sur réservation / Gratuit / Tout public dès 10 ans

Magie improvisée, vertige visuel et musical… salle des fêtes de Roques avenue de la gare roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie Deux pratiques différentes pleines de concordances, et deux personnalités pour nous les présenter. Dans l’arène, un magicien et un musicien font le pont entre leurs deux disciplines, se renvoyant la balle avec humour et décontraction, offrant au public une joute verbale tant visuelle que sonore. Et tout au long du spectacle, une conversation sur l’art d’improviser guidée par les émotions avec le public et bien sûr la magie, de surprises en surprises… Le magicien travaille sur une magie fragile qui est en partie casuelle et procède par essais pour transformer positivement l’erreur. Il improvise en piochant dans son répertoire en fonction des interactions développées avec le public. Cie Blizzard Concept

Magicien : Antoine Terrieux Pianiste : Marek Kastelnik À partir de 18h30, petite restauration sur place avec le restaurant Aux gens heureux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T20:30:00+01:00

2022-12-02T21:30:00+01:00

