Loto du Comité des Fêtes de Rebigue, le 17 décembre Salle des fêtes de Rebigue Rebigue Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Rebigue Loto du Comité des Fêtes de Rebigue, le 17 décembre Salle des fêtes de Rebigue Rebigue, 17 décembre 2023, Rebigue. Loto du Comité des Fêtes de Rebigue, le 17 décembre Dimanche 17 décembre, 14h30 Salle des fêtes de Rebigue Salle des fêtes de Rebigue Rebigue Rebigue 31320 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T14:30:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

2023-12-17T14:30:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00 CdF de Rebigue Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Rebigue Autres Lieu Salle des fêtes de Rebigue Adresse Rebigue Ville Rebigue Departement Haute-Garonne Lieu Ville Salle des fêtes de Rebigue Rebigue latitude longitude 43.488964;1.473706

Salle des fêtes de Rebigue Rebigue Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rebigue/