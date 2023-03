Festival des Musique d’Ensemble Salle des fêtes de Ramonville RAMONVILLE ST AGNE Catégorie d’Évènement: Ramonville-St-Agne

Festival des Musique d’Ensemble Salle des fêtes de Ramonville, 16 avril 2023, RAMONVILLE ST AGNE. Festival des Musique d’Ensemble Dimanche 16 avril, 13h00 Salle des fêtes de Ramonville Participation de l’ORH au FME Salle des fêtes de Ramonville rue Joliot-Curie , 31520 RAMONVILLE ST AGNE RAMONVILLE ST AGNE Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T13:00:00+02:00 – 2023-04-16T18:30:00+02:00

2023-04-16T13:00:00+02:00 – 2023-04-16T18:30:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Ramonville-St-Agne Autres Lieu Salle des fêtes de Ramonville Adresse rue Joliot-Curie , 31520 RAMONVILLE ST AGNE Ville RAMONVILLE ST AGNE Lieu Ville Salle des fêtes de Ramonville RAMONVILLE ST AGNE

Salle des fêtes de Ramonville RAMONVILLE ST AGNE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville st agne/

Festival des Musique d’Ensemble Salle des fêtes de Ramonville 2023-04-16 was last modified: by Festival des Musique d’Ensemble Salle des fêtes de Ramonville Salle des fêtes de Ramonville 16 avril 2023 Ramonville-St-Agne Salle des fêtes de Ramonville RAMONVILLE ST AGNE

RAMONVILLE ST AGNE