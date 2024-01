Fête du jeu Salle des fêtes de Ramonville Ramonville-Saint-Agne, dimanche 4 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T10:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T10:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

Au programme :

jeux de rôle

espace science

fléchettes, billard, défis, quizz

espaces jeunes

zone Lego

espace nature

ateliers créatifs

jeux de société

jeux de sensibilisation

coin livres

espace 0-3 ans

réparation de jeux électroniques : amenez vos jeux

Goûter, buvette et restauration sur place.

Par les associations Sensactifs et Regards, avec la mairie de Ramonville. Et en partenariat avec les associations Caracole, FreeLug, Planète Sciences, DIRE, le Club Ramonvillois de Jeux de Rôles (CRJR), l’Aquoiboniste et le Sicoval.

Salle des fêtes de Ramonville Rue Joliot Curie 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie