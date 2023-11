Marché de Noël Salle des fêtes de Ramonville Ramonville-Saint-Agne, 10 décembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Le marchéde Noë de Ramonville revient dimanche 10 décembre de 10h à 18h à la salle des fêtes pour le bonheur des petit·es et des grand·es.

Organisé par le Comité des Œuvres Sociales (COS) de la mairie, ce marché regroupe 50 exposants qui proposent des produits locaux et artisanaux (bijoux, céramiques, zéro déchet, etc.).

Une occasion de faire de jolis cadeaux pour les fêtes de fin d’année !

Il descend tout droit du pôle Nord pour rencontrer les enfants … le Père Noël sera aussi présent.

Restauration et buvette sur place.

Salle des fêtes de Ramonville Rue Joliot Curie 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

