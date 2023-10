Briqu’expo Lego Salle des fêtes de Ramonville Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Briqu'expo Lego
Samedi 28 octobre, 10h00
Salle des fêtes de Ramonville
Samedi 28 octobre de 10h à 19h, à la salle des fêtes.

Co-organisée avec l’association FreeLUG et le Secours populaire de Castanet. Collections de fans, créations originales, ateliers de constructions libres, assemblage collaboratif d’une mosaïque, tombola, etc.

Entrée à 3 € (gratuit pour les moins de 6 ans).

Buvette et restauration sur place.
Salle des fêtes de Ramonville
Rue Joliot Curie 31520 Ramonville
Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T19:00:00+02:00

