Conférence-débat « L’entraide en temps de crise. Une nécessité. » avec Pablo Servigne.

Avec la crise, les égoïsmes reviennent. C’est une idée reçue ! Non seulement ce sont les égoïsmes qui sont à la racine des problèmes, mais c’est plutôt l’entraide qui émerge en temps de catastrophe ! Pourquoi ? Comment ? De quelle entraide parlons-nous ? Et comment est-elle la clé pour traverser les tempêtes ?

Une conférence pour nous faire changer de regard, pour retrouver puissance, résilience et espérance.

Pablo Servigne, ancien chercheur en éthologie, se consacre depuis 2008 à l’éducation populaire. Il est notamment le co-créateur du concept de collapsologie (létude des effondrements) et a coécrit avec Gauthier Chapelle « L’Entraide : l’autre loi de la jungle. » (2017).

2023-10-12T19:00:00+02:00 – 2023-10-12T21:00:00+02:00

