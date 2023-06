Le Val d’Oise a un incroyable talent ! Salle des fêtes de Puiseux-Pontoise Puiseux-Pontoise, 21 juin 2023, Puiseux-Pontoise.

Le Val d’Oise a un incroyable talent ! Mercredi 21 juin, 17h00 Salle des fêtes de Puiseux-Pontoise

La ville de Puiseux Pontoise célèbre la Fête de la musique le 21 juin 2023 de 17h00 à 23H00 au 2 rue de la fontaine, avec un événement exceptionnel intitulé « Le Val d’Oise a un incroyable talent ».

« Le Val d’Oise a un incroyable talent » est une occasion unique de découvrir les talents du département, tout en offrant une expérience artisanale, de divertissement festive et collaborative, pour tous.

Un foodtruck proposant des produits sucrés et salés sera présent afin de satisfaire toutes les envies.

L’événement mettra également en avant un marché de créateurs/prestataires, avec des professionnels immatriculés sur le territoire, ayant une démarche zéro déchet et éco-responsable.

Pour s’inscrire en tant que talent, artiste, exposant, bénévole : https://forms.gle/R4Z96T3Wdqkv8Qjt8

La vidéo de candidature de l’événement : https://www.youtube.com/watch?v=LslpouTDXso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

