Loto U.B.P. Salle des Fêtes de Pontenx les forges Pontenx-les-Forges, 17 septembre 2023, Pontenx-les-Forges.

Pontenx-les-Forges,Landes

Ouverture des portes à 13h30. Début du loto à 15h à la salle des fêtes de Pontenx les Forges..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

Salle des Fêtes de Pontenx les forges

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Doors open at 1:30pm. Lotto starts at 3pm at the Pontenx les Forges village hall.

Apertura de puertas a las 13.30 horas. La lotería comienza a las 15.00 horas en la sala de fiestas de Pontenx les Forges.

Öffnung der Türen um 13:30 Uhr. Beginn des Lottos um 15 Uhr im Festsaal von Pontenx les Forges.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Mimizan