Réservation place : 15 €

Vide greniers ambiance « Loisirs créatifs » handicap moteur mi Salle des fêtes de Pompertuzat 12 Rue Jane Dieulafoy, 31450 Pompertuzat 31450 Haute-Garonne Occitanie Puces ouvertes aux particuliers, aux associations de loisirs créatifs et aux créateurs.

Aucune création, aucun produit fini ne seront acceptés.

Si vous souhaitez participer à la manifestation en tant qu’exposant l’inscription se fera en ligne.

Les places étant limitées, nous vous conseillons de ne pas trop tarder à réserver votre place.

Inscription possible jusqu’au vendredi 3 mars.

