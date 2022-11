Marché de Noël & Atelier Furoshiki Salle des fêtes de Pompertuzat Pompertuzat Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Marché de Noël & Atelier Furoshiki Dimanche 27 novembre, 09h30 Salle des fêtes de Pompertuzat

Venez apprendre à emballer vos cadeaux avec du tissu, Furoshiki technique originaire du Japon. handicap intellectuel;handicap psychique;handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif ii;pi;mi;vi;hi Salle des fêtes de Pompertuzat 12 Rue Jane Dieulafoy, 31450 Pompertuzat 31450 Haute-Garonne Occitanie Sarah de l’association Sensactifs vous attend de 9h30 à 18h lors du marché de Noël de Pompertuzat pour vous apprendre les techniques de base pour emballer vos cadeaux en Furoshiki. Fini les papiers jetables, vive les cadeaux originaux! De quoi épater vos convives.

