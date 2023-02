Veillée bretonne Dastum Salle des Fêtes de Pommerit-le-Vicomte Pommerit-le-Vicomte Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Gratuit Dastum Bro-Dreger poursuit son cycle de veillées d’hiver dans le Trégor afin d’animer les bourgs et d’aller à la rencontre de nos gloires locales, ceux qui ont le don, l’espace d’un instant, de nous faire rire, de nous émouvoir ou de nous émerveiller. Vendredi 10 mars, c’est l’association Mammenn de Pommerit le Vicomte qui accueille l’événement. De nombreux conteurs, chanteurs et sonneurs ont répondu à l’invitation.

Anaïs Le Roux, Gérard Guyomard, Alan Alory, Pierre Le Mezeg

Yves Guillou, Yves Morice

Strollad Mammenn

Martine Beauverger,

Marie-France Jegou,

Olivier Le Bivic, Jef Fulup,

Roger Le Buzulier,

Michel Garlantezeg

Début à 20h30 – salle des fêtes de Pommerit

Organisation : Comité des Fêtes de Pommerit et Dastum Bro-Dreger Salle des Fêtes de Pommerit-le-Vicomte Hent Millstreet, 22200 Pommerit le Vicomte Pommerit-le-Vicomte 22200 Côtes d’Armor Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T19:30:00+00:00 – 2023-03-10T22:59:00+00:00

