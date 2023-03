10 juin – Conférence gratuite à Pithiviers – La Naissance : un Tournant dans l’Histoire de l’Humanité Salle des fêtes de Pithiviers, 10 juin 2023, Pithiviers.

10 juin – Conférence gratuite à Pithiviers – La Naissance : un Tournant dans l'Histoire de l'Humanité
Samedi 10 juin, 18h30
Salle des fêtes de Pithiviers
entrée gratuite sur réservation

Parce que chacun naît, chacun est concerné par la naissance.

Le Collectif des doulas et accompagnantes périnatales du Loiret vous invite le samedi 10 juin à venir écouter le Dr Michel ODENT nous parler de la naissance moderne et notamment comment la sociabilisation de l’événement de la naissance a un impact sur celle-ci et sur l’humanité en général.

Chirurgien et responsable de la maternité de Pithiviers de 1962 à 1985, Michel ODENT est notamment l’auteur des premiers articles sur l’initiation de l’allaitement dans l’heure qui suit la naissance et sur les piscines d’accouchement dans la littérature médicale.

Cette conférence vous invitera à vous questionner sur la manière dont les humains naissent aujourd’hui, comment cela interagit avec de nombreux autres aspects de leurs vies et impacte le futur de l’humanité toute entière.

Elle sera suivi d’un moment d’échanges.

Conférence gratuite, accessible sur réservation : https://www.billetweb.fr/rencontre-avec-michel-odent

Attention : places limitées !

18h30 : Introduction par le Collectif des doulas et accompagnantes périnatales du Loiret

19h00 : Intervention du Dr Michel ODENT

20h00 : Moment d’échanges

Salle des fêtes de Pithiviers
pithiviers
Pithiviers 45300
Loiret
Centre-Val de Loire

2023-06-10T18:30:00+02:00 – 2023-06-10T21:00:00+02:00

