CINÉMA PHALSBOURG – THE OLD OAK Salle des fêtes de Phalsbourg Phalsbourg, 15 novembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Réalisé par Ken Loach. Avec Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson. Genre : drame. Nationalité : France, Grande-Bretagne. Durée : 1h 53min VOSTFR.

Synopsis : TJ Ballantyne est le propriétaire du « Old Oak », un pub qui est menacé de fermeture après l’arrivée de réfugiés syriens placés dans le village sans aucun préavis. Bientôt, TJ rencontre une jeune Syrienne, Yara, qui possède un appareil photo. Une amitié va naître entre eux…. Tout public

Jeudi 2023-11-15 20:30:00 fin : 2023-11-16 . 5.5 EUR.

Salle des fêtes de Phalsbourg place de la Halle aux Grains

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Directed by Ken Loach. With Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson. Genre: drama. Nationality: France, Great Britain. Running time: 1h 53min VOSTFR.

Synopsis: TJ Ballantyne is the owner of the « Old Oak », a pub threatened with closure after Syrian refugees arrived in the village without warning. Soon, TJ meets a young Syrian girl, Yara, who owns a camera. A friendship is born between them…

Dirigida por Ken Loach. Con Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson. Género: drama. Nacionalidad: Francia, Gran Bretaña. Duración: 1h 53min VOSTFR.

Sinopsis: TJ Ballantyne es el propietario del Old Oak, un pub que se ve amenazado de cierre tras la llegada de refugiados sirios al pueblo sin previo aviso. TJ pronto conoce a una joven siria, Yara, que tiene una cámara. Entre ellos surge una amistad…

Regie: Ken Loach. Mit Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson. Genre: Drama. Nationalität: Frankreich, Großbritannien. Dauer: 1h 53min VOSTFR.

Synopsis: TJ Ballantyne ist der Besitzer des « Old Oak », einem Pub, dem die Schließung droht, nachdem syrische Flüchtlinge ohne Vorwarnung in dem Dorf untergebracht wurden. Bald trifft TJ auf die junge Syrerin Yara, die eine Kamera besitzt. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft …

Mise à jour le 2023-10-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG