Tarn Commission Agriculture et Alimentation Salle des fêtes de Penne Penne, 5 octobre 2023, Penne. Commission Agriculture et Alimentation Jeudi 5 octobre, 18h00 Salle des fêtes de Penne Ordre du jour : Restitution de l’Étude départementale « maraîchage, état de l’offre et de la demande » réalisée et présentée par la Chambre d’Agriculture du Tarn Zoom sur le territoire du Cordais – Causse Échanges autour des pistes de développement Lors de cette réunion, une intervention sur la « filière légumes » sera faite par des agents de la Chambre d’Agriculture du Tarn. Cette intervention s’inscrit dans le cadre d’une action du Projet Alimentaire Territorial porté par le Pôle Territorial Albigeois et Bastides ; action intitulée « Accompagnement au développement du maraîchage par l’installation et la diversification ». Cette réunion informative sera suivie d’un débat. Merci de bien vouloir diffuser largement cette information aux exploitants et agriculteurs de votre commune. Salle des fêtes de Penne 81140 penne Penne 81140 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

