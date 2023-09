CONCERT CHEMINOTS Salle des fêtes de pecquencourt PECQUENCOURT Catégorie d’Évènement: PECQUENCOURT CONCERT CHEMINOTS Salle des fêtes de pecquencourt PECQUENCOURT, 18 novembre 2023, PECQUENCOURT. CONCERT CHEMINOTS Samedi 18 novembre, 18h00 Salle des fêtes de pecquencourt L’Harmonie Les Enfants d’Anchin de Pecquencourt accueil, pour un concert exceptionnel, l’Orchestre National d’Harmonie des Cheminots.

Une belle rencontre musicale s’annonce durant laquelle les deux orchestres proposeront au public présent un programme de grande qualité. Salle des fêtes de pecquencourt , 59146 PECQUENCOURT PECQUENCOURT Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

