Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 13:30:00

fin : 2024-01-07 . Concours de belote. Inscriptions à 13h30.

Début des parties à 14h30. Un lot à chaque participant.

Buvette et galette des rois sur place. EUR.

Salle des fêtes de Panneçot

Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

