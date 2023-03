Soirée Occitane – Le Printemps des Poètes Salle des Fêtes de Nistos Nistos Nistos Catégories d’Évènement: Nistos

Soirée Occitane – Le Printemps des Poètes Salle des Fêtes de Nistos, 22 mars 2023, Nistos

2023-03-22 18:00:00

Participez au Printemps des poètes à Nistos ! Au programme :

• Les Centaurées et les chanteurs de Nistos se retrouvent pour vous offrir un beau voyage chanté avec la participation de Mathieu Bares du groupe Arredalh

• Paulina Kamakine vous emmènera sur des notes de poésie Occitanes. Participation libre ET nécessaire. Salle des Fêtes de Nistos NISTOS Nistos

