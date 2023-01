TINTA’MARS : POURQUOI PAS ! Salle des fêtes de Neuilly-L’Eveque, 12 mars 2023, Neuilly-l'Évêque.

TINTA’MARS : POURQUOI PAS ! Dimanche 12 mars, 15h00 Salle des fêtes de Neuilly-L’Eveque

Plein tarif 8€ / Adhérents et groupes 6€ / Scolaires, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap 5,50€

Cie Tof théâtre – Spectacle du 35e festival Tinta’mars handicap auditif hi

Salle des fêtes de Neuilly-L’Eveque Neuilly-L’Eveque rue de l’église Neuilly-l’Évêque 52360 Haute-Marne Grand Est

Et pourquoi pas bousculer gentiment nos à priori sur la répartition des rôles entre les papas et les mamans ? Le Tof Théâtre s’amuse à nous faire découvrir l’alchimie qui lie un “papan” et son fils. La compagnie nous fait vivre l’infinie tendresse, la turbulente complicité et l’affrontement clownesque qui ponctuent leur quotidien. Duo pour homme et marionnette, Pourquoi pas ! est un spectacle décalé, doux et fou.



