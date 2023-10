Exposition de maquettes Salle des fêtes de Naintré Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne Exposition de maquettes Salle des fêtes de Naintré Naintré, 15 octobre 2023, Naintré. Exposition de maquettes Dimanche 15 octobre, 09h00 Salle des fêtes de Naintré Entrée : 1€ Vente et exposition, de collections, de maquettes, démonstrations de radio commandes, camions, chars…

5€ la table pour les exposants. Réservation obligatoire avant le 15 octobre. Salle des fêtes de Naintré 31 rue Anatole France, 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ecnsb86@hotmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 87 44 90 40 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

