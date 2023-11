Animations : « En attendant Noël » Salle des fêtes de Mureils Saint-Jean-de-Galaure, 25 novembre 2023, Saint-Jean-de-Galaure.

Saint-Jean-de-Galaure,Drôme

Comme l’an passé, nous vous proposons d’attendre Noël ensemble et préparer des décorations, écouter des contes ou emballer des cadeaux. Et pour clore cette journée, nous vous offrons un magnifique spectacle de clown musicien à 18h..

2023-11-25 09:30:00 fin : 2023-11-25 18:30:00. .

Salle des fêtes de Mureils

Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Just like last year, we’re inviting you to get together for Christmas and make decorations, listen to stories and wrap presents. And to round off the day, we’re offering a magnificent musical clown show at 6pm.

Al igual que el año pasado, te invitamos a reunirte para decorar, escuchar historias y envolver regalos. Y para rematar el día, a las 18.00 h. ofreceremos un maravilloso espectáculo musical de payasos.

Wie im letzten Jahr bieten wir Ihnen an, gemeinsam auf Weihnachten zu warten und Dekorationen vorzubereiten, Märchen zu hören oder Geschenke zu verpacken. Und um diesen Tag abzuschließen, bieten wir Ihnen um 18 Uhr eine wunderbare Vorstellung eines Musikclowns.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche