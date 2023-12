L’Aventura : Poule au pot avec sa mique et soirée dansante Salle des fêtes de Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens Catégories d’Évènement: Coux et Bigaroque-Mouzens

fin : 2024-01-20 L’Aventura vous propose de participer

Samedi 20 janvier à 20h

Salle des fêtes de Mouzens

Soirée poule au pot avec sa mique+ soirée dansante (animée par Olivier Imbertyt (25€)

au profit des résidents de la Maison Perce Neige de Gourdon.

Reservation Tel: 06 80 85 85 91/05 53 29 88 12.

Salle des fêtes de Mouzens

Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

