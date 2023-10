Apéro et Soirée Dansante Animée par le groupe No Sense sur des airs des années 80/90 Salle des fêtes de Moules et Baucels Salle des fêtes Moulès-et-Baucels, 11 novembre 2023, Moulès-et-Baucels.

Moulès-et-Baucels,Hérault

Apéro et repas musical au rythme des années 80/90 avec le groupe No Sense, repas Brasucade de Moules, Encornets farcis, tartes aux pommes.

2023-11-11 19:00:00 fin : 2023-11-11 00:00:00. .

Salle des fêtes de Moules et Baucels

Salle des fêtes

Moulès-et-Baucels 34190 Hérault Occitanie



Aperitif and musical meal to the rhythm of the 80s and 90s with the group No Sense, Brasucade de Moules meal with stuffed squid and apple pie

Aperitivo y comida musical al ritmo de los años 80 y 90 con el grupo No Sense, comida Brasucade de Moules, calamares rellenos, tarta de manzana, etc

Aperitif und musikalisches Essen im Rhythmus der 80er/90er Jahre mit der Gruppe No Sense, Essen Brasucade de Moules, gefüllte Tintenfische, Apfelkuchen

