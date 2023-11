Bourse aux jouets et puériculture à Morlhon Salle des fêtes de Morlhon Morlhon-le-Haut Catégories d’Évènement: Aveyron

L'association des parents d'élèves de Morlhon organise une grande bourse aux jouets !

2023-11-26
5 EUR.

Salle des fêtes de Morlhon

Morlhon-le-Haut 12200
Aveyron
Occitanie



The Morlhon parents' association organizes a big toy fair!
La asociación de padres de Morlhon organiza una gran feria del juguete
Die Elternvereinigung von Morlhon organisiert eine große Spielzeugbörse!

