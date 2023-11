Déjeuner aux tripoux ou viennoiseries à Morlhon Salle des fêtes de Morlhon Morlhon-le-Haut, 12 novembre 2023, Morlhon-le-Haut.

Morlhon-le-Haut,Aveyron

L’association des parents d’élèves de Morlhon organise un déjeuner aux tripoux, parrainé par Altec et Aveyron Primeurs..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . 5 EUR.

Salle des fêtes de Morlhon

Morlhon-le-Haut 12200 Aveyron Occitanie



The Morlhon parents’ association is organizing a tripoux lunch, sponsored by Altec and Aveyron Primeurs.

La asociación de padres de Morlhon organiza un almuerzo tripoux, patrocinado por Altec y Aveyron Primeurs.

Die Elternvereinigung von Morlhon organisiert ein Tripoux-Mittagessen, das von Altec und Aveyron Primeurs gesponsert wird.

Mise à jour le 2023-10-27 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME