GRANDE BRADERIE SALLE DES FETES DE MORLANCOURT Paris Catégorie d’évènement: Paris

GRANDE BRADERIE SALLE DES FETES DE MORLANCOURT, 4 février 2023, Paris. GRANDE BRADERIE 4 et 5 février 2023 SALLE DES FETES DE MORLANCOURT

ENTREE LIBRE

GRANDE BRADERIE COMMERCIALE ET ARTISANALE SALLE DES FETES DE MORLANCOURT Rue de l’Eglise Paris 75015 le comité des fêtes de Morlancourt organise sa 4éme braderie les 4 et 5 fev.2023. Commerçants et artisans auto-entrepreneurs sans magasin physique déstockeront leurs collections des saisons précédentes.

remises allant -30 -40 et -50%.

Buvette et restauration.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T09:30:00+01:00

2023-02-05T18:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu SALLE DES FETES DE MORLANCOURT Adresse Rue de l'Eglise Ville Paris Age maximum 120 lieuville SALLE DES FETES DE MORLANCOURT Paris

SALLE DES FETES DE MORLANCOURT Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

GRANDE BRADERIE SALLE DES FETES DE MORLANCOURT 2023-02-04 was last modified: by GRANDE BRADERIE SALLE DES FETES DE MORLANCOURT SALLE DES FETES DE MORLANCOURT 4 février 2023 Paris SALLE DES FETES DE MORLANCOURT Paris

Paris