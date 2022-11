8e marché d’été artisanal et commercial salle des fêtes de Morlancourt Morlancourt Catégories d’évènement: Morlancourt

Somme

8e marché d’été artisanal et commercial salle des fêtes de Morlancourt, 4 juin 2023, Morlancourt. 8e marché d’été artisanal et commercial Dimanche 4 juin 2023, 09h30 salle des fêtes de Morlancourt

ENTREE LIBRE

8e marché d ‘été salle des fêtes de Morlancourt rue de l’église – 80300 Morlancourt Morlancourt 80300 Somme Hauts-de-France Le comité des fêtes organise son 8e marché d’été le 4 juin 2023 à Morlancourt. NNombreux exposants artisans et commerçants. (déco mode, bijoux accessoires, métiers de bouches..etc

Salle des fêtes et parking.

entrée libre de 9h30 à 18h

buvette, restauration sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T09:30:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Morlancourt, Somme Autres Lieu salle des fêtes de Morlancourt Adresse rue de l'église - 80300 Morlancourt Ville Morlancourt Age maximum 120 lieuville salle des fêtes de Morlancourt Morlancourt Departement Somme

salle des fêtes de Morlancourt Morlancourt Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlancourt/

8e marché d’été artisanal et commercial salle des fêtes de Morlancourt 2023-06-04 was last modified: by 8e marché d’été artisanal et commercial salle des fêtes de Morlancourt salle des fêtes de Morlancourt 4 juin 2023 Morlancourt salle des fêtes de Morlancourt Morlancourt

Morlancourt Somme