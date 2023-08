Théâtre immersif – « La ville du chat obstiné » Salle des Fêtes de Morigny-Champigny Morigny-Champigny, 17 septembre 2023, Morigny-Champigny.

Théâtre immersif – « La ville du chat obstiné » Dimanche 17 septembre, 11h00, 15h00 Salle des Fêtes de Morigny-Champigny Réservation obligatoire auprès du Théâtre intercommunal d’Étampes

Proposé par la CAESE

Par la Compagnie Bloffique Théâtre

Avec Magali Chabroud, écriture et mise en scène – Amandine Fonfrede, scénographie – Sophie Durand ou Camille Regnier-Villard, jeu – Thomas Nomballais en alternance jeu, création d’effets et coordination technique, ou Erwan Henry en alternance

Un trio inattendu, un chat et deux humains, travaillent à l’élaboration d’un atlas international des villes de chats. Ils sollicitent l’aide des enfants, réputés bien meilleurs que les adultes en communication inter-espèces. Ils vont mener l’enquête et approcher la manière dont les chats voient et entendent. Ensemble, ils découvriront peu à peu une ville parallèle, une contre-ville, celle des chats, et les surprenantes activités qui s’y déroulent…

Reservé aux enfants (sans les adultes) de 7 à 11 ans

Salle des Fêtes de Morigny-Champigny Rue de la mairie 91150 Morigny-Champigny Morigny-Champigny 91150 Essonne Île-de-France

© Michel Wiart