Batman contre Robespierre Salle des Fêtes de Montréal Montréal, dimanche 4 février 2024.

Batman contre Robespierre Comédie trépidante interprétée par la troupe du Grand Colossal Théâtre Dimanche 4 février, 17h00 Salle des Fêtes de Montréal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T17:00:00+01:00 – 2024-02-04T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-04T17:00:00+01:00 – 2024-02-04T20:30:00+01:00

C’est l’histoire de Jean-Claude Barbès, un type bien, en tout cas, qui n’a jamais rien fait de mal, en tout cas, qui ne mérite pas la moitié de tout ce qui va lui arriver.Il a une femme, un fils, un appartement, un banquier, un emploi, des repas en famille avec son beau-frère le samedi, tout va bien.

Comment va-t-il se retrouver à la fin de l’histoire en caleçon dans la rue ?

Pourquoi sera-t-il poursuivi par la ville toute entière ? Est-ce que quelqu’un finira par venir le sauver ?

Batman contre Robespierre, c’est un spectacle tout public, à caractère tragico-burlesque.

La salle rit beaucoup et se laisse embarquer par le talent et l’énergie de quatre comédiens qui ne sont pas sans rappeler les Monty Python.

Pièce écrite par Alexandre Markoff et interprétée par quatre comédiens de la Troupe du Grand Colossal Théâtre

La presse en parle:

Telerama : Comédie trépidante. Face à quatre comédiens, d’une énergie débordante et sans faille, la seule arme est le rire. Irrésistible.

Figaroscope : Alexandre Markoff écrit en dehors des sentiers battus. Et il a du talent. L’écriture hachée et la mise en scène extérieure et distancée créent un rythme qui ne se dément pas. Ils s’amusent comme des fous et nous font vraiment partager leur plaisir.

Charlie Hebdo : Le rire claque parfois comme un fouet. Un réveille-méninges efficace.

RESERVATIONS RECOMMANDEES

Salle des Fêtes de Montréal rue de la mairie, Montréal (11) Montréal 11290 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://loreilleduhibou.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/l-oreille-du-hibou/evenements/batman-contre-robespierre »}]

Théâtre comédie