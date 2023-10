Vide ta chambre Salle des fêtes de montbrun-Lauragais Montbrun-Lauragais Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Montbrun-Lauragais Vide ta chambre Salle des fêtes de montbrun-Lauragais Montbrun-Lauragais, 26 novembre 2023, Montbrun-Lauragais. Vide ta chambre Dimanche 26 novembre, 09h00 Salle des fêtes de montbrun-Lauragais Entrée libre L’Association Autour de l’école propose son Vide ta chambre annuel.

A moins d’un mois de Noël, ce sera l’occasion de compléter vos cadeaux de Noël pour les enfants, et de vous habiller à moindre coût ! Venez vendre ou acheter des Articles de puériculture, Livres jeunesses, Vêtements bébé & enfant, et bien sur de nombreux jouets ! La vente ouvre à 9h à la salle des fêtes de Montbrun-Lauragais (maintenue quelque soit la météo).

Une buvette sera proposée toute la journée. A midi, des crêpes salées et sucrées seront vendues.

A partir de 14h, nous vous proposons des activités pour les enfants : Jeux de société, Atelier contes, Atelier créatifs… Si vous souhaitez être vendeur, la table de 2m est à 5 Euros. Contactez l’Association Autour de l’école pour la réservation : autourdeleocole31@gmail.com Salle des fêtes de montbrun-Lauragais montbrun-lauragais Montbrun-Lauragais 31450 le village Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « autourdelecole31@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:autourdeleocole31@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T09:00:00+01:00 – 2023-11-26T16:00:00+01:00

