Rhoda Scott Lady All Stars Salle des fêtes de Montargis Montargis, 15 juin 2023, Montargis.

Rhoda Scott, orgue

Sophie Alour, saxophone ténor

Julien Alour, trompette

Céline Bonacina, saxophone baryton

Lisa Cat-Berro, saxophone alto

Géraldine Laurent, saxophone alto

Anne Paceo, batterie

Julie Saury, batterie

En communion avec la fine fleur du jazz français, la charismatique organiste aux pieds nus, découverte par Count Basie, poursuit son combat militant.

Rhoda Scott est l’une des plus grandes musiciennes de l’histoire du jazz. En 2004, pour le festival Jazz à Vienne, elle montait son Lady Quartet avec Julie Saury à la batterie, Sophie Alour au saxophone ténor et Airelle Besson à la trompette, remplacée plus tard par Lisa Cat-Berro au saxophone alto. L’album We Free Queens, sorti en 2017, témoigne de la belle osmose de cette formation de musiciennes majeures du jazz.

Pour composer le fameux Lady All Stars, la diva de l’orgue Hammond associe d’autres leaders féminines : Céline Bonacina au saxophone baryton, Géraldine Laurent au saxophone alto et Anne Paceo à la batterie, pour un répertoire au groove contagieux, mêlant jazz, swing, gospel, soul et R’n’B. L’album Lady All Stars est sorti en janvier 2022 sur Sunset Records.

Salle des fêtes de Montargis 1 rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

