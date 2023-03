Le SHOW : venez découvrir les métiers de l’industrie Salle des Fêtes de Montargis, 29 mars 2023, Montargis.

L’industrie recrute ! C’est un secteur qui occupe une place centrale dans le bassin d’emploi du Montargois, mais qui reste mal connu et peine à trouver des profils qui soient en adéquation avec les besoins des industriels. Ce constat a conduit le PETR à imaginer un forum spécialisé pour « faire évoluer les représentations des métiers de l’industrie, notamment auprès des collégiens et lycéens, mais aussi auprès des demandeurs d’emploi, des personnes en réorientation, et des futurs apprentis ou stagiaires ». Donner « une image dynamique et innovante » de l’industrie sur notre territoire, voilà l’objectif du SHOW !

Les 29 et 30 mars, la salle des fêtes de Montargis sera aménagée en un circuit qui suivra le cycle de développement d’un produit, avec quatre pôles : Conception, Production, Logistique et Recyclage. Ce circuit sera ponctué d’ateliers interactifs de présentation des métiers, de démonstration et manipulation de matériels, de témoignages, d’interventions théâtrales, d’escape games… Et complété d’espaces Formation et Orientation-Insertion-Emploi.

Au moins 25 entreprises industrielles seront représentées parmi lesquelles 6 basées à Amilly : Sanofi Distribution, Sanofi Production, Metal Improvement Company, Jidet, Aperam et Tendron.

Salle des Fêtes de Montargis 45200 Montargis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T09:00:00+02:00 – 2023-03-29T18:00:00+02:00

2023-03-30T09:00:00+02:00 – 2023-03-30T18:00:00+02:00