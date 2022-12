Bal Trad’é Hop Salle des fêtes de Montamisé, Montamisé (86)

Bal Trad’é Hop Salle des fêtes de Montamisé, Montamisé (86), 22 avril 2023, . Bal Trad’é Hop Samedi 22 avril 2023, 14h00 Salle des fêtes de Montamisé, Montamisé (86)

avec Duo Artense, Oyun Quartet et Saraï Salle des fêtes de Montamisé, Montamisé (86) Rue du Cèdre Salle des fêtes de Montamisé, 86360 Montamisé, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40185 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 2ème Bal Trad’é Hop, samedi 22 avril 2023 à Montamisé (86) Stage de bourrée d’Auvergne avec Sarah Serec Stage de violon avec Basile Brémaud Bal avec : SARAI (Sud-Ouest) DUO ARTENSE (Auvergne) OYUN QUARTET (Poitou) Buvette Infos à venir source : événement Bal Trad’é Hop publié sur AgendaTrad

Détails Autres Lieu Salle des fêtes de Montamisé, Montamisé (86) Adresse Rue du Cèdre Salle des fêtes de Montamisé, 86360 Montamisé, France Age maximum 110 lieuville Salle des fêtes de Montamisé, Montamisé (86)

