Journée escapade Salle des fêtes de Moirax Laperche, 23 juillet 2023, Laperche.

Laperche,Lot-et-Garonne

La municipalité en partenariat avec la société de chasse vous propose une escapade de 3 randonnées : 50 km pour les cyclistes sur routes, 26km pour les cavaliers et 18km pour les attelages et 5 ou 12 km pour les marcheurs. Possibilité d’acheter un casse-croûte à mi-parcours, apéritif offert..

2023-07-23 à ; fin : 2023-07-23 . EUR.

Salle des fêtes de Moirax

Laperche 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The municipality, in partnership with the hunting association, is offering a 3-day escapade: 50km for road cyclists, 26km for horse riders and 18km for carriages, and 5 or 12km for walkers. Snacks available for purchase at the halfway point, with aperitif on offer.

El ayuntamiento, en colaboración con la asociación de cazadores, propone una escapada de 3 días: 50 km para ciclistas de carretera, 26 km para jinetes y 18 km para carruajes, y 5 o 12 km para senderistas. A mitad de recorrido se podrá comprar un tentempié y se ofrecerá un aperitivo.

Die Gemeinde bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit der Jagdgesellschaft einen Ausflug mit drei Wanderungen an: 50 km für Straßenradfahrer, 26 km für Reiter und 18 km für Gespanne sowie 5 oder 12 km für Wanderer. Es besteht die Möglichkeit, auf halber Strecke einen Imbiss zu kaufen, Aperitif wird angeboten.

