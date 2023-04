Loto du Country Moving Méaulte salle des fêtes de Méaulte Méaulte Catégories d’évènement: Méaulte

Loto du Country Moving Méaulte salle des fêtes de Méaulte, 6 mai 2023, Méaulte. Loto du Country Moving Méaulte Samedi 6 mai, 17h00 salle des fêtes de Méaulte Entrée libre L’association Country Moving de Méaulte organise son premier loto le 6 mai 2023. Ouverture des portes à partir de 17h, début des jeux à 19h.

Prix du carton : 1,50 €

Prix du carton : 1,50 €

Carton spécial : 5€

Contact: countrymonving.meaulte@gmail.com, 06 37 95 89 24

