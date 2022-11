Marché de Noël et de la Gastronomie salle des fêtes de Méaulte Méaulte Catégories d’évènement: Méaulte

Marché de Noël et de la Gastronomie Dimanche 4 décembre, 09h00 salle des fêtes de Méaulte

organisé par le comité des fêtes de Méaulte salle des fêtes de Méaulte 80300 Méaulte Méaulte 80300 Somme Hauts-de-France Une cinquantaine d’exposants cous attendent dans la salle dse fêtes de Méaulte pour ce marché de Noël buvette et restauration possible

