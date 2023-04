Battle Mouv’Flow salle des fêtes de Martres-Tolosane Martres-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Battle Mouv'Flow Dimanche 14 mai, 14h00 salle des fêtes de Martres-Tolosane Accès gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles. Inscription pour les danseurs, uniquement auprès de 123Mouvflow@gmail.com. Renseignements Direction des Arts Vivants et Visuels : 05 34 45 58 30 En partenariat avec l'association 1,2,3… Mouv'Flow

Le Battle Hip Hop Mouv’Flow revient pour sa 5e édition.

Les danseurs tous styles s’affrontent en binôme par catégorie : kids ou adulte, en rythme sur une sélection de Dj Ludo Diggerz.

Venez partager le plaisir de leur passion qu’est la danse dans une ambiance familiale d’échange et de respect.

Le juge, Jade Fehlmann, déterminera les gagnants sur des critères de créativité, musicalité, technique et groove.

Prix à gagner pour les vainqueurs dans la catégorie kids (7 à 14 ans).

Price money pour la catégorie ados adultes (15 ans et plus).

Inscription pour les danseurs par mail : 123Mouvflow@gmail.com

Jade Fehlmann, juge / Ludo Diggerz, dj Site web : https://123mouvflow.wixsite.com/danses

Conseil départemental de la Haute-Garonne

