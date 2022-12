42ème MARCHE DE L’AMITIÉ salle des fêtes de Lussac les Châteaux Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

42ème MARCHE DE L'AMITIÉ Dimanche 29 janvier 2023, 08h00 salle des fêtes de Lussac les Châteaux

CIRCUITS Tarif : 3 euros Gratuit pour les moins de 18 ans REPAS Tarif : 16 euros

Départ : salle des fêtes de Lussac-les-Châteaux 3 CIRCUITS : 9 – 12 et 16 km Tarif : 3 euros Gratuit pour les moins de 18 ans salle des fêtes de Lussac les Châteaux rue du quai 86320 LUSSAC LES CHATEAUX Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Inscription de 8h00 à 9h30

3 CIRCUITS : 9 – 12 et 16 km Tarif : 3 euros

Gratuit pour les moins de 18 ans

REPAS SUR RÉSERVATION : 16 euros

Contacts : 06.20.85.16.65 ou 06.07.84.63.12

