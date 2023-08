Projet de territoire pour la gestion de l’eau – Réunion publique à Louvigny Salle des fêtes de Louvigny Louvigny Catégories d’Évènement: Calvados

LOUVIGNY Projet de territoire pour la gestion de l’eau – Réunion publique à Louvigny Salle des fêtes de Louvigny Louvigny, 13 septembre 2023, Louvigny. Projet de territoire pour la gestion de l’eau – Réunion publique à Louvigny Mercredi 13 septembre, 17h30 Salle des fêtes de Louvigny Entrée libre, sur inscription Nos ressources en eau sont fragiles. Pour y remédier, le Département du Calvados lance un Projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Il vise à construire collectivement un programme d’actions d’économies d’eau, tous usages confondus. Avec les rencontres territoriales, le Département propose des temps d’échanges pour répondre aux questions, débattre et partager les grandes étapes du PTGE. Il s’agit d’une démarche de concertation permettant à chacun de venir s’investir dans la gestion collective de l’eau. Ces premiers ateliers collectifs et participatifs seront l’occasion de découvrir les enjeux liés à l’eau, sa disponibilité, ses usages, ainsi que leur sensibilité face au changement climatique. Pour participer, inscrivez-vous via le formulaire en ligne. Salle des fêtes de Louvigny Grande Rue 14111 Louvigny Louvigny 14111 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/projet-de-territoire-pour-la-gestion-de-leau-1689258213 »}] [{« link »: « https://www.calvados.fr/PTGE »}, {« link »: « https://framaforms.org/projet-de-territoire-pour-la-gestion-de-leau-1689258213 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

