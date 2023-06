La cuisine de Josquin et Léonie Salle des fêtes de l’Hôtel de ville Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing La cuisine de Josquin et Léonie Salle des fêtes de l’Hôtel de ville Tourcoing, 4 juin 2023, Tourcoing. La cuisine de Josquin et Léonie Dimanche 4 juin, 16h00 Salle des fêtes de l’Hôtel de ville Entrée libre sur réservation Ce conte musical de Julien Joubert propose une promenade sonore aux saveurs diverses.

Josquin et Léonie, deux aventuriers gourmets, nous entraînent dans cette balade culinaire qui nous conduira du supermarché aux profondeurs du lave-vaisselle, en passant par l’intérieur de l’inquiétant frigo…

Par le chœur d’enfants du CRD de Tourcoing et les classes de formation musicale de l’école de musique de Neuville-en-Ferrain.

Direction : Maéva Gadreau et Emilie Lamblin Salle des fêtes de l’Hôtel de ville 10 place Victor Hassebroucq Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://culture-billetterie.tourcoing.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Salle des fêtes de l'Hôtel de ville Adresse 10 place Victor Hassebroucq Tourcoing Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Salle des fêtes de l'Hôtel de ville Tourcoing

Salle des fêtes de l'Hôtel de ville Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

La cuisine de Josquin et Léonie Salle des fêtes de l’Hôtel de ville Tourcoing 2023-06-04 was last modified: by La cuisine de Josquin et Léonie Salle des fêtes de l’Hôtel de ville Tourcoing Salle des fêtes de l'Hôtel de ville Tourcoing 4 juin 2023